Ziegert | Roswag | Seiler Architekten Ingenieure mit Sitz in Berlin wurde 2003 gegründet. Unter einem Dach verbinden wir mit zwei Planungsgesellschaften (Roswag Achitekten und Ziegert | Seiler Ingenieure) ein breites Spektrum zwischen Architektur, Tragwerksplanung, Gebäudezertifizierung und Energieberatung, Gutachten, Baustoffentwicklung und -prüfung sowie wissenschaftlicher Arbeit in Forschung und Lehre.

Die Auseinandersetzung mit natürlichen Baustoffen und der Schwerpunkt Lehmbau bilden unsere Kernkompetenzen. Unsere Projekte spannen einen Bogen von einem in Holzbauweise als Plusgebäude errichteten Betriebsgebäude und Wohnhäusern aus Holz und Lehm in Berlin über Schulen aus Bambus und Lehm in Asien und Afrika bis hin zu Baudenkmälern auf der arabischen Halbinsel.

Die Umsetzung komfortabler und energieeffizienter Gebäude mit kompetenten Partnern ist für uns selbstverständlich. Neben dem wachsenden Bewusstsein für ein gesundes Wohnen treten Aspekte der Energie- und Kostenersparnis sowie der Wiederverwertbarkeit von natürlichen Baustoffen. Lehm und Holzbaustoffe absorbieren Schadstoffe und steuern die Luftfeuchte bzw. die Innenraumtemperatur. Unsere Niedrigenergiehäuser aus Holz, Cellulose und Lehm können auf Lüftungsanlagen verzichten, sind komfortabel und dauerhaft günstig im Betrieb.

Wir sind ausgebildet als Energieberater für Wohn- und Nichtwohngebäude und als „Vor-Ort-Berater“ nach KfW zugelassen. Als Mitglied und akkreditierte Auditoren beraten und zertifizieren wir Gebäude nach DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) und BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude des Bundesbauministeriums, Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude).

Die integrative Planung und Realisierung komplexer Bauaufgaben aus einer Hand sind Markenzeichen unserer Projekte. Positive Kommunikation und ein sensibler Umgang mit den unterschiedlichsten Akteuren in Bauprojekten vielfältiger Kulturen sind Grundlagen unseres internationalen Netzwerkes, das nach lokalen Lösungen und der Stärkung bestehender Kulturen sucht. Unser Team besteht aus 30 Mitarbeitern im In- und Ausland und wurde für sein Tun unter anderem mit dem Aga Khan Award for Architecture, dem Holcim Award in Gold 2011, dem KAIROS-Preis 2015 sowie verschiedenen weiteren Auszeichnungen, Wettbewerbserfolgen und einer Reihe von Veröffentlichungen anerkannt.