Inken Voss Design ist ein Büro für Corporate Interior Design mit Sitz in Hamburg. Die Stärke von „INKEN VOSS DESIGN“ ist die Gestaltung von anspruchsvollen Interiors. Tätig sind wir schwerpunktmäßig in dem Bereich Interiordesign für Büros, im hochwertigen Wohnungsbau und im Bereich Bereich Ladenbau. Ob Innenarchitektur oder POS-Design – wichtig ist uns ein Beratungsansatz in Kombination mit herausragender Kreativkompetenz auf hohem professionellen Niveau. Mit diesem Ziel vor Augen entwickeln wir für unsere Kunden Lösungen im Sinne einer ganzheitlichen Designstrategie.