Raum + Wohn Design angepasst an den Wünschen des Kunden, innovativ und durchdacht umgesetzt, ist unser Ziel. Wir sind alle unterschiedlich so auch unsere Wohnwünsche. Ihre Wünsche umgesetzt in Konzepte die ein Gesamtbild hervorrufen und den Bewohner und dessen Besucher jedes mal auf ein neues genießen lassen.....

Ein Zusammenspiel von klaren Linien und durchdachte Beleuchtung, sowie Details und eine Kombination von Funktion und Form sollen für das Wohlfühlen und Aussehen der Konzepte stehen.