Die Manufaktur material raum form aus Hamburg hat sich auf Designelemente aus Beton spezialisiert. Genauer gesagt stehen Waschbecken, Waschtische und Küchenarbeitsplatten aus Sichtbeton und Terrazzo im Mittelpunkt der Angebotspalette, die aber auch Wand- und Bodenbeläge aus mineralischem Gestein und eine Vielzahl weiterer Produkte beinhaltet.

Viel Leidenschaft für den Werkstoff Beton

Der Werkstoff Beton mit all seinen Facetten liegt dem Unternehmen besonders am Herzen – und das merkt man den facettenreichen Produkten auch an. Der Fokus liegt bei Planung, Entwicklung und Produktion auf der Sinnlichkeit des Materials – auf seinem Geruch, seinem Klang und seiner Beschaffenheit. Davon lassen sich die Experten von material raum form begeistern und inspirieren, um innovative, formschöne Objekte für alle Wohn- und Lebensbereiche zu entwerfen. Dabei gibt sich das Unternehmen nicht mit dem bereits vorhandenen Wissen zufrieden, sondern erforscht seine Werkstoffe stets weiter und entlockt ihnen auf diese Weise immer wieder überraschende, neue, ungeahnte Facetten – und zwar sowohl von Hand als auch mit der Hilfe moderner Technologien. Das Ergebnis: Fantastische und inspirierende Objekte für ein anspruchsvolles, einzigartiges Innendesign, die jedem Raum einen unverwechselbaren, ästhetischen Charakter und eine ganz besondere Atmosphäre verleihen.

Ein besonderes Highlight der Betonmanufaktur ist der patentierte Werkstoff Pearlnera®. Dieser besteht aus mineralisch gebundenen Glaskugeln, die durch ein besonderes Verfahren zum Vorschein gebracht werden. Damit verleihen sie der Betonoberfläche ein reizvolles Aussehen und machen jedes Objekt unverwechselbar. Für die Entwicklung des Werkstoffes PEARLNERA® wurde material raum form in den letzten Jahren mit verschiedenen Designerpreisen ausgezeichnet.

Individuell und persönlich: Der Kunde bestimmt mit

Die Experten von material raum form bauen und liefern Produkte in einer großen Bandbreite sowohl für den privaten, als auch für den gewerblichen Bereich. Das Besondere: Die Objekte können dabei in Funktion, Form und Farbe ganz individuell nach den Wünschen der Kunden gestaltet werden, sodass sie sich perfekt in den jeweiligen Raum einfügen und seine Architektur harmonisch unterstreichen. Egal, ob Waschbecken oder Kaminverkleidung, Küchenarbeitsplatte oder Treppenanlage - der Kunde kann nicht nur Form und Größe des Objektes, sondern auch seine Farbe selbst bestimmen und seinen eigenen Vorstellungen und Ansprüchen anpassen. Es bleibt dabei zum Beispiel ganz seine Entscheidung, ob er Grau- und Weißzement wählt und welche Pigmente verwendet werden sollen.

Planung, Entwicklung und Formenbau

material raum form hilft seinen Kunden nicht nur bei der Realisierung ihrer ganz individuellen Vorstellungen, sondern steht ihnen auch mit Rat und Tat sowie mit Ideen, Vorschlägen und Anregungen zur Seite. Im Studio des Unternehmens werden Interieurs geplant und die Durchführung von Projekten entsprechend der Kundenwünsche umgesetzt. Durch jahrelange Zusammenarbeit mit Architektenteams konnten die künstlerischen und planerischen Fertigkeiten der Betonexperten noch weiter vertieft werden. Der beste Beweis für die Erfahrung und das Können des Unternehmens sind zahlreiche erfolgreich in die Praxis umgesetzte Projekte.

Das Team von material raum form arbeitet aber nicht nur mit Materialien, sondern entwickelt sie auch. Mineralisch gebundene Werkstoffe wie Sichtbeton und Terrazzo blicken auf eine Jahrtausende alte Geschichte zurück und wurden über unzählige Generationen ständig empirisch weiterentwickelt. So werden auch in der Hamburger Betonmanufaktur die verarbeiteten Werkstoffe stets weiter auf neue Materialeigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten untersucht sowie dank moderner Technologien immer wieder für innovative Kontexte, Formgebungen und Verwendungszwecke neu entdeckt.

Zu den Entwicklungsfeldern des Unternehmens gehört darüber hinaus die Herstellung von Prototypen und One-Offs zu Demonstrationszwecken, die Entwicklung und der Bau der Gussformen, in denen die Objekte entstehen, sowie der Werkzeuge, mit denen die Produkte fertig bearbeitet werden. Das im Unternehmen vorhandene Know-how über mineralisch gebundene Werkstoffe sowie die Erfahrung im Formenbau und die Expertise in Industriedesign sowie eine enge Zusammenarbeit mit Modell- und Werkzeugbauern garantiert perfekte Ergebnisse auf höchstem Niveau.

Breite Produktpalette für den privaten und öffentlichen Raum

material raum form bietet seinen Kunden eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten. Neben stilvollen, pflegeleichten und langlebigen Betonarbeitsplatten für die Küche sind das kreative und elegante Waschbecken und Waschtische, die in jedem Badezimmer zum absoluten Highlight werden, Betonkamine in moderner Eleganz, sowie Treppen und Bodenbeläge aus mineralischem Gestein. Im öffentlichen Raum gestalten die Betonexperten darüber hinaus beispielsweise Wände, Theken und Reliefs, die alle Blicke auf sich ziehen, aber auch kreative Kunstinstallationen und innovative Beleuchtungssysteme. Kurz gesagt: material raum form zeigt und beweist immer wieder, wie vielseitig und facettenreich Beton sein kann.