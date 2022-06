Die OLIGO Lichttechnik GmbH steht seit über 25 Jahren für innovative Leuchten und Lichtsysteme, die sich sowohl im Wohnraum als auch im designgeprägten Projektgeschäft wiederfinden.

OLIGO Design macht schöne Formen funktional und zeigt, wie wir mit Licht leben möchten. Ausgezeichnet mit vielen internationalen Design- und Innovationspreisen, gestalten wir hochinnovative Funktionsmöglichkeiten, die dem Design unserer Produkte die individuelle Ausstrahlung verleihen – das verstehen wir bei OLIGO unter „feel the light“.

Qualität

Leidenschaft und Faszination für Licht und unser Anspruch, nur mit dem Besten zufrieden zu sein, sind unser täglicher Antrieb bei OLIGO. Zur Sicherheit und Weiterentwicklung herausragender Beschaffenheit und Funktionstauglichkeit unterziehen wir sämtlichen Produkten strengste Qualitätskontrollen und sicherheitstechnische Überprüfungen, verbrieft durch weltweit anerkannte Zertifizierungsstellen.

"Made in Germany"

Wir entwerfen, entwickeln und produzieren unsere Leuchten in höchster Präzision vollständig in Deutschland. In den zwei Produktionsstätten Hennef (NRW) und Lenzen (Brandenburg) sowie der Verwaltung in Potsdam arbeiten täglich 200 Fachkräfte, ergänzt durch die enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit exzellenten Lieferanten und Dienstleistern aus den Regionen.

OLIGO - eine industrielle Manufaktur und „Made in Germany“ im besten Sinne.