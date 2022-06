Nordwerk entstand aus der Idee zweier Architekten, einmal einen Stuhl zu bauen. So banal das klingt, hat es sich doch nach zwei Jahren des Experimentierens zu einem Unternehmen entwickelt, das heute nicht nur Möbel, sondern auch Spezialanfertigungen aus ausschließlich gebrauchten Werkstoffen - momentan vornehmlich Industrie-Wellpappen - fertigt. Dabei produzieren wir so grün wie möglich! Laserschnitt ersetzten wir durch energetisch effizienteren Sägeschnitt, wir verwenden ausschließlich Ökostrom und achten selbst bei der Brandschutzimprüägnierung darauf, daß alles ohne Probleme in den Recycling-Kreislauf zurückfließen kann. Darauf, daß wir eine Abfallquote von weniger als einem Prozent haben, sind wir sehr stolz.