Admonter steht für hochwertige Echtholzprodukte, die zu 100% in Österreich produziert werden und bei denen die Werte Nachhaltigkeit, Qualität und Design groß geschrieben werden. Neben einem breiten Spektrum an Naturholzböden, setzt Admonter auf Gesamtraumkonzepte und bietet ergänzend Platten für den Möbelbau, Wand- und Deckenverkleidung, Treppen, Akustikplatten und Innentüren an – alles aus hochwertigem Echtholz, versteht sich. Mit diesem Gesamtkonzept kann der Kunde seine individuellen Gestaltungsideen ohne Einschränkungen umsetzen und erhält alles aus einer Hand. Wie das Designversprechen so kennt auch die Qualität von Admonter kaum Grenzen – auf Naturböden gelten bis zu 30 Jahre Garantie.

Als erster österreichischer Naturbodenhersteller trägt die Admonter Holzindustrie AG das Österreichische Umweltzeichen und garantiert mit der PEFC- und EPD-Zertifizierung für den nachhaltigen und verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen.

Mehr zu Admonter finden Sie auf www.admonter.at