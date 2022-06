Feuer-,Wasser- und Pflanzobjekte aus Keramik Ruth Eigelshoven stellt in einer thailändischen Aufbautechnik und in reiner Handarbeit große, schwungvolle und imposante Keramikobjekte her. Jedes Objekt kann durch den Brunnen-, Feuer- oder Pflanzeinsatz vom Kunden selber umgestaltet werden. So passen sich die Objekte leicht und schnell an die gewünschte Stimmung im Haus oder Garten an. Die Keramiken sind absolut frostsicher. Individuelle Wünsche von Farbe und Form werden von Frau Eigels hoven so umgesetzt, dass sich die Objekt e harmonisch in die Umgebung einfügen und sich die architektonische Linienführung im Objekt fortsetzt. Der Brunnen inspiriert akustisch durch sein klingendes Wasserspiel im Keramikkörper. Tonlage und Lautstärke sind einfach durch die Wassermenge einstellbar.