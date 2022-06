Seit 1844.

Wirklich. Kein Quatsch.Wir behaupten nicht, dass wir eine jetzt 170-jährige Tradition besäßen. Tatsächlich hat damals Isaac Johnson das Sintern des Zements entwickelt, welches die Grundvoraussetzung für unseren modernen Beton darstellte. Innovation ist eine Art des Denkens und nicht abhängig von der absoluten Neuartigkeit des Materials. Deshalb durchdenkt Docstone auch alte Konzepte und Ideen neu. Wir gestalten und entwickeln Möbel, Leuchten und Accessoires aus Sichtbeton – unserem Kernmaterial. DOCSTONE wurde im Februar 2013 von Industriedesigner Michael Neubauer und Dr. Jan Fleckenstein mit dem Ziel gegründet, dem Kulturwerkstoff Beton neue Möglichkeiten zu erschließen. Wir stellen keine Unikate her, sondern erschaffen individualisierbare Einzelstücke in einer seriellen Produktionsumgebung. Unsere Produkte faszinieren über ihre prägnante Designsprache. Ein durchdachter Materialmix verbindet sich harmonisch und überraschend mit dem Beton. Wir sind nicht einfach nur ein Designlabel. Docstone ist eine Art zu Denken, Handeln und Leben – Be concrete. Und, sind Sie das? Concretely yours.