koziol ist Markenhersteller

hochwertiger Designprodukte zum Leben und Wohnen. Die Kollektion richtet sich an designorientierte und qualitätsbewusste Menschen, die funktionale Produkte mit eigenständigem Design suchen und schätzen.

Die unverwechselbaren Formen entstehen in Zusammenarbeit mit renommierten Designern aus ganz Europa. Indiz für die Qualität der Gestaltung sind zahlreiche internationale Designpreise wie Good Design, red dot award, Designplus oder die Nominierung zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland.

Denken und Handeln des Unternehmens sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. So befindet sich die komplette Fertigung der Produkte von der Idee bis zum verpackten Artikel in einem Haus und am Standort Deutschland. Marketing, Modellbau, Produktentwicklung, Konstruktion, Formenbau, Produktion und Versand sind in Erbach unter einem Dach vereint. Alle Artikel entsprechen in KunstStoff, Farbe und Herstellverfahren den höchsten Umweltstandards, auf eine ressourcen- und energieschonende Produktionsweise wird größter Wert gelegt.

Das garantiert nicht nur höchste Qualität, sondern auch umfassende ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit.