Limpalux bewegt sich mit seinen Lichtobjekten zwischen klarer Designsprache und dem „Modell Natur“ mit seinen vielfältigen Strukturen und seiner Bandbreite an Formgebungen. Mit großer Liebe zum Detail entwickelt die Manufaktur seit 2008 Lichtobjekte, die von der Dynamik organischer Formen inspiriert sind.

Der Sitz des Unternehmens Limpalux befindet sich in Wuppertal. Hier entwickeln die Designer Anja Eder und Michael Römer die Leuchtenmodelle bis zur Serienreife. In Zusamenarbeit mit ihren Lieferanten werden die Produkte -Made in Germany- gefertigt.