responsive design studio ist ein kreatives, dynamisches Design- und Architekturbüro mit Sitz in Köln und Zürich. Nach dem Prinzip ‘denken durch machen’ entwerfen und konzeptionieren wir nicht nur, sondern fertigen auch Prototypen, Produkte, Kunstinstallationen und Architektur. Als Designstudio liegt unser Fokus besonders auf der Interaktion und Identifikation des Nutzers mit seiner Umgebung. Die Integration des Kunden bzw. Anwenders in Gestaltungs- und Produktionsprozesse sowie der aktive Dialog des Nutzers mit Objekt und Raum bilden den Kern unserer Entwürfe. Wir kreieren dynamische, oft wandelbare Produkte und Projekte mit hochkomplexen räumlichen Strukturen die ohne Unterstützung von Computern und CNC Technik nicht realisierbar wären, lieben und entwerfen aber auch archaische Formen und minimalistische Designlösungen. Als Programmierer und Hersteller fertigen wir in unserem internen ‘formlabor’ und zusammen mit unseren kooperierenden CNC Produzenten Kleinserien, 3D Drucke, Prototypen, Modelle, Installationen und Bauten. Unsere umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen im computergestützten Entwurf und Produktion von Kunstinstallationen, experimentellem Design und Architektur, Ausstellungs-und Messestanddesign, Produktdesign und CAD / CAM-Prototyping teilen wir gerne mit unseren Kunden.