Bette: nachhaltige Badelemente für das perfekte Badezimmer

Bei dem Familienunternehmen Bette treffen Erfahrung, Qualität und Beständigkeit auf ein Bewusstsein für aktuelle Themen und zukunftsorientiertes Arbeiten. Das Unternehmen aus Delbrück ist in seiner ostwestfälischen Heimat verwurzelt und produziert seit 1952 architektonische Badelemente wie Badewannen, Waschbecken und Duschflächen. Im Zentrum steht dabei als Werkstoff glasierter Titanstahl. Dieser ist nicht nur natürlich, robust und langlebig, sondern auch extrem leicht und formbar wie Stahl. Optisch, haptisch und hygienisch verhält er sich wie Glas. Die spezielle BetteGlasur® sorgt für eine Oberfläche, die härter ist als Marmor, Stahl oder Kunststoff und dementsprechend UV-beständig und kratzfest. Durch die porenfreie Verarbeitung ergibt sich ein brillantes und hygienisches Finish. Alles in allem erhält man mit Bette-Produkten Qualität der Extraklasse mit 30 Jahre Garantie. Durch die klare Formgebung und die glatte Oberflächenstruktur bekommen die Wannen, Becken und Flächen aus dem Hause Bette darüber hinaus eine zeitlose und stilvolle Optik, die perfekt in moderne Badezimmer passt und dem Auge Ruhe und Entspannung bietet.

Nachhaltigkeit: ein wichtiges Thema bei Bette

Das Thema Nachhaltigkeit wird bei Bette großgeschrieben. Die Produkte des Unternehmens überzeugen nicht nur in Qualität und Optik, sondern sie schonen darüber hinaus auch unsere Umwelt und Ressourcen. Seit über 60 Jahren stehen die natürlichen Werkstoffe Glas und Stahl im Zentrum der Produktion, sodass alle Bette-Produkte zu 100% recyclingfähig sind. Auf den Einsatz von Lösungsmitteln und Chemikalien wird verzichtet und die Fertigung findet vor Ort in Delbrück statt. Bei Sonnenschein erzeugt das Unternehmen zwei Drittel seines benötigten Stroms selbst. Die hervorragende Öko-Bilanz wird von der Environmental Product Declaration nach ISO 14025 und dem U.S. Green Council nach LEED bestätigt.

Die Bette-Welt: vielfältig und individuell

Die Bette-eigenen Formgebungstechnik ermöglicht dem Unternehmen nicht nur, Produkte von höchster Präzision und Stabilität herzustellen, sondern diese ihren Kunden und Kundinnen auch in vielen verschiedenen Varianten anbieten zu können. Egal, ob Badewanne, Waschtisch oder Duschfläche – alle Produkte gibt es in den unterschiedlichsten Formen, Maßen, Formaten und Farben, mit zusätzlichen Ausstattungen und nach Wunsch in exklusiven Sonderanfertigungen. Die absolute individuelle Gestaltungsvielfalt der Bette-Produkte können Kundinnen und Kunden mit dem neuen 3D-Produktkonfigurator entdecken und sich so ihr Lieblingsprodukt inklusive Extras, Zubehör und sonstigen Details selbst konfigurieren. Die perfekte Wahl für alle, die etwas ganz Besonderes suchen oder ihre Badausstattung in speziellen Größen, Formaten oder Formen benötigen.

Bette: Leidenschaft für Design

Die Leidenschaft des Bette-Teams gilt Produkten, die sich optisch perfekt einfügen und mit der Architektur zu einem ästhetischen Gesamtkunstwerk verschmelzen. Egal, um welche Designlinie es sich handelt – die typische Bette-Optik vermittelt Ruhe und Harmonie. Innerhalb der einzelnen Linien können Kundinnen und Kunden zwischen verschiedenen Varianten wählen, die alle mit höchstem architektonischem Anspruch und einer Begeisterung entworfen und hergestellt wurden, die man dem Ergebnis ansieht. Interessenten haben die Qual der Wahl zwischen fünf ästhetisch überzeugenden Linien: Wer Purismus, Symmetrie und eine weiche Linienführung mag, wird die Produkte der BetteArt-Linie lieben, während sich das Design bei BetteLux aus einer organischen Grundform und äußerst filigranen Außenkanten fließend und natürlich ergibt. Expressive Geradlinigkeit und konisch zulaufende Flächen bestimmen das Design der BetteLoft-Linie, bei BetteComodo rückt höchste Bequemlichkeit in Kombination mit durchdachter Ergonomie in den Fokus. Zeitlos und universell gibt sich BetteOne mit geradliniger Innenform und breitem Rand. Egal, für welche Linie man sich entscheidet: Man bekommt in jedem Fall nachhaltige, qualitative Badelemente, die optisch auf ganzer Linie überzeugen und sich in jedes Badezimmer harmonisch einfügen.

Service im Fokus bei Bette

Nicht nur auf die Badelemente von Bette ist Verlass, sondern auch auf den Service des Delbrücker Unternehmens. Interessent*Innen und Kund*Innen können sich bei Bedarf durch geschulte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Auswahl, Design, Konzeption und Installation aller Produkte individuell und kompetent beraten lassen – und zwar per E-Mail, telefonisch oder direkt vor Ort. Die Welt von Bette können Interessenten sowohl persönlich im Showroom in Delbrück als auch in Form eines detaillierten 3D-Rundgangs am heimischen Screen entdecken.