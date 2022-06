Unsere Designleuchten werden in einem speziellen Verfahren aus einem Betonblock geschnitten. Der Beton gibt so – im Gegensatz zu Gußbeton – sein Innenleben und somit seine Körnung und Färbung preis. Insbesondere die Serie PURE zeigt die natürliche Schönheit des Betons. Diese außergewöhnlichen Unikate finden sowohl als Pendelleuchten, wie auch als Deckenaufbauleuchten Verwendung.Dazu im Gegensatz steht die TRANSLUCENT-Serie. Durch das Beimengen von Glas in den Beton läßt sich die nach dem Schneiden entstandene Betonhülle in vielfältiger Weise lichtdurchlässig (transluzent) gestalten. Diese aufsehenerregenden Design-Objekte – allesamt mit unserem Markenzeichen, dem roten Textilkabel – sind als Pendelleuchten konzipiert und in jedem Ambiente ein garantierter Blickfang. Für den Herbst 2012 ist eine Wand- sowie eine Stehleuchten-Serie vorgesehen.Die Idee zu BETOLUX entstand im Jahre 2010. Seither arbeitet der Unternehmer, Kunsthistoriker und Designer Andreas J. Stipp gemeinsam mit seinem Team an der Entwicklung der BETOLUX-Leuchtenserien.