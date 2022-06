Lichtplanung: Bei Bauvorhaben – öffentlich oder privat – sind wir als Lichtplaner in den Planungs- und Bauprozess miteingebunden. Wir entwerfen das Nachtbild des Gebäudes. Dabei arbeiten wir eng mit dem Architekten zusammen. So können wir während der Umsetzung noch gestalterisch eingreifen. Wir sind mit auf dem Bau.

Sonderleuchten: Ein sperriges Wort für individuelle Lichtlösungen. Nicht in alle Räume kann man einfach eine Lampe hängen. Gestalterische Ansprüche oder technische Zwänge machen spezielle Lösungen nötig. Die planen, entwickeln und liefern wir. Ob für eine Kongresshalle in Uzbekistan oder ein Restaurant in Frankfurt.

Lampenkollektion: Lichtlauf hat eine eigene Lampenkollektion: Unsere Kreationen sind im Fachhandel zu kaufen oder direkt bei Lichtlauf. Das Lichtlauf-Spiel mit unkonventionellen Materialien, Farben und Methoden spiegelt sich in den einzelnen Objekten wieder.