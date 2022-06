Wir verwandeln Ihre Visionen in Wirklichkeit!

Ob funktional oder repräsentativ – wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein Einrichtungskonzept, dass pass­genau auf Ihre Visionen und individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Anschließend kümmert sich unser Team aus erfahrenen Experten und leistungsstarken Partnern um die termin-, qualitäts- und budgetgerechte Reali­sierung Ihrer Wunsch­lösung. Als Spezialist in Sachen Objekteinrichtung gehört die Ausstattung kompletter Bürowelten (mit Empfangs­bereich, Arbeits­plätzen, Ruhezonen, Konferenz- und Schulungsräumen, Cafeteria und Kantine) ebenso zu unserem Portfolio wie die Um­setzung maßgeschneiderter Einrichtungslösungen für öffentliche Gebäude, pädagogische und soziale Einrichtungen oder private Wohn­bereiche. Unser Know-how in punkto Büroeinrichtungen haben wir unter anderem bei einem großen Thüringer Energieversorger erfolg­reich unter Beweis gestellt. Hier haben wir die Büromöblierung der gesamten Hauptver­waltung mit insgesamt 600 Arbeits­plätzen realisiert. Auf „pädagogischer“ Einrichtungsmission waren wir dagegen im Thüringischen Schnepfental. Hier stand die Komplettaus­stattung eines Internats auf dem Programm. Bei unserem Projekt im Kaisersaal, einem renommierten Tagungs- und Veranstaltungszentrum im Herzen der Erfurter Altstadt, galt es hingegen eine moderne Komplettbestuhlung in historischem Ambiente zu realisieren. Bei der Umsetzung unserer Einrichtungsprojekte setzen wir auf Produkte ausgesuchter Her­steller, deren Namen für hoch­wertige Verarbeitung, Ergonomie, zeitlose Ästhetik, Gradlinigkeit und Modularität stehen. Partner sind USM Haller, Wilkhahn, Sedus, König-Neurath AG, Fritz Hansen, quint-it Raumsysteme, YDOL uvm. Eine Übersicht finden Sie in unserem virtuellen Showroom.