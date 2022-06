DIE quint-it DEUTSCHLAND GMBH.

quint-it steht für das Streben nach Perfektion und Freude an gutem Design. Die Firmengründer Oliver Betz und Ralf Hausner haben das quint-itRaumsystem in Zusammenarbeit mit dem Erfinder Hubert Elmer entwickelt. Der Tiroler Elmer hat sich einen Namen in der internationalen Glasarchitektur gemacht und für seine zahlreichen, patentierten Produkte bereits mehrfach rennomierte Preise, wie den red dot für gutes Design, erhalten. Die Idee von quint-it ist es, eine Struktur im Raum zu schaffen. Aktuelle Trendstudien zeigen, dass der Bedarf an multifunktionalen, zweckungebundenen Räumen steigt. quint-it bietet Stil und Wertigkeit durch klare Linien und durchgängiges, flächenbündiges Design. Weniger ist mehr. Raumgliederung wird durch die Profile zum gestaltenden Element der Architektur und richtet sich nach den Anforderungen an Raum, Akustik, Licht und Flächeneffizienz. Das Raumsystem schafft individuelle Räume für Rückzug, Transparenz und Offenheit im Büro und für Zuhause.