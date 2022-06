"Nutzen auch Sie unsere Erfahrung und geben Sie Ihr Objekt vertrauensvoll in unsere Verantwortung"

Unsere Philosophie ist das wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Beleuchtung liefern. Als verlässlicher Partner bieten wir Ihnen daher Produkte, die einfach zu handhaben sind sowie umfassende Lösungen "aus einer Hand". Ganzheitlicher Service wird bei uns groß geschrieben! Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion modernster Beleuchtungslösungen sind das innovative Kapital unseres Unternehmens. Die Flexibilität im Denken und die Fähigkeit neue Herausforderungen von Lichtplanern, Architekten und Ingenieuren zu realisieren, haben uns zum Spezialisten für objektbezogene Beleuchtungssysteme werden lassen.

Ihr Partner für Beleuchtung ENDLIGHT entwirft, plant und realisiert Beleuchtungen: innovativ, funktional und ästhetisch ausgereift. Die Kompetenz unseres Unternehmens sind projektbezogene Beleuchtungen aller Art nach Kundenwunsch. Jedes Projekt fordert uns zu individuellen Lichtlösungen heraus. Beleuchten heißt für ENDLIGHT maßhalten, lenken, ordnen und orientieren. Das menschliche Bedürfnis nach ausgewogenen Lichtverhältnissen ist dabei für ENDLIGHT gleichbedeutend, wie eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung der Aufgabenstellung. So entstehen ausgereifte Beleuchtungen für Architektur, Verkaufsbereiche und Büros. Unser kompetentes Team, umfasst Konstrukteure, Architekten, erfahrene Monteure, Kaufleute und Programmierer. So können in den Bereichen Licht-, Bühnen- sowie Steuerungstechnik anspruchsvolle Lösungen für Kunden aus zahlreichen Branchen erarbeitet werden.

Mit erstklassigen Leuchten für verschiedenste Lichtwirkungen sowie mit umfangreichen Erfahrungen in vielfältigen und sehr komplexen Beleuchtungsaufgaben ist ENDLIGHT ein fachkundiger Partner für Architekten, Lichtplaner, Einrichter und Bauherren, die Qualität und innovatives Design fordern. Wir setzen Ihr Objekt in das richtige Licht und bieten individuelle, speziell auf Ihr Objekt konzipierte Lichtlösungen.