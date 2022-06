Ambivalenz entwickelt seit 2012 Ideen für moderne/mobile/flexible Räume. Nicht nur auf Grund von demografischen Veränderungen in Großstädten, die unter solchen Stichworten wie Compact Living und Micro Living neue Wohnkonzepte erfordern. Auch weil es wahnsinnig viel Spaß macht auszuloten wie man maximale Funktion auf minimalem Platz schaffen kann.

AMBIVALENZ entwickelt und produziert also u.A. klappbare, kombinierbare und bedruckbare Wohnobjekte für alle Größen und Anforderungen von Räumen. Und bei all der Funktionalität und dem Komfort, steht das Design nicht hinten an. Auch hier heißt die Devise: Ambivalenz – Zurückhaltend auffallen. Neue Ideen entwachsen, bleiben liegen, werden verwandelt und reifen mit all der Hinundhergerissenheit die es benötigt um immer wieder auf kleinstem Raum großes zu schaffen