profil ..

architektur .. alle leistungsphasen der hoai für industrie gaststätten / hotel gewerbe schule sportstätte wohnung umbau und sanierungen von denkmälern.

projektentwicklung .. idee entwicklung partnersuche verhandlungen in konstruktiver zusammenarbeit mit fähigen partner.

beratung .. in allen belangen, die mittel- und umittelbar zum bauen dazugehören.

planung .. zeitgemäße und architektonisch ansprechende umsetzung der ideen von der ersten skizze bis zur detailplanung im maßstab 1 .. 1.

baubetreuung .. verhandlungen mit allen partner und ämtern. kostensichere kontrolle des fortschritts unter ständiger qualitativer überwachung bis zur kompletten abwicklung des bauablaufs.

vision ..

von energie .. und ressourcen .. um diese beherrschbar und sinnvoll einzusetzen. das gebäude näherungsweise stück um stück autark .. zu ver- und entsorgen. im kompetenten team entwickeln wir den besten weg um ans optimale ziel zu gelangen. einsatz modernster technik und planung in einklang mit jahrelanger erfahrung .. und austausch .. geben die sicherheit um das ziel .. umzusetzen. nachhaltig bauen .. heißt nicht nur energie bewusst zu planen und einzusetzen, sondern die gesamtheit des energieflusses .. zu berücksichtigen und vorausschauend denken, in die ferne und zukunft zu schauen und visionen wahr werden lassen. visionen von rückzugsgebiet und erholung im behütetem heim .. , von modernster technik in humaner büroumgebung .. unter einsatz von wohldurchdachten konzepten .. das alles kann miteinander zu einer einheit verschmelzen und zusammen wachsen.

leitsatz ..

„sobald jemand in einer sache meister geworden ist,

sollte er in einer anderen sache schüler werden“ gerhart hauptmann