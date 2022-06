Auffällig unauffällig - handgemacht von KUHN in Deutschland.

Schiebetüren in Manufakturqualität.



Jede KUHN Schiebetür ist etwas Besonderes. Entwickelt mit dem Blick für das große Ganze und handgefertigt nach den Wünschen und Vorstellungen unserer Kunden. Bei der Planung und Herstellung legen wir Wert auf jedes Detail, sei es noch so groß oder klein.



KUHN Schiebetüren sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und aufgrund der möglichen Oberflächengestaltungen, verschiedenen Rahmenprofilsysteme und technischen Konstruktionen flexibel einsetzbar.



Jede Schiebetür, die unsere Produktion verlässt, ist nicht einfach eine Schiebetür. Es ist ein durchdachtes, qualitativ besonders hochwertiges und langlebiges Produkt, in das wir unser gesamtes Herzblut, unser Know-how und unsere Erfahrung gesteckt haben. Unsere Schiebetüren sind von zeitloser Eleganz und lassen sich einfach und harmonisch in unterschiedlichste Umgebungen einfügen. Und das alles in Manufakturqualität - handgefertigt in Deutschland.