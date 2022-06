Philosophie: Ein Bauwerk ist stets als Ganzes zu betrachten, ob es sich nun um ein Gebäude handelt, in dem gewohnt oder gearbeitet wird, das als Raum für Präsentationen dient oder das Schutz und Verteilerfunktionen bietet. Es besteht immer aus einer Hülle (Fassade) und einer inneren Struktur (Grundriss).Beide Elemente ergänzt durch Material, Licht und Lichtführung, ergeben ein "Ganzes", eine Einheit. Dieses Ganze aus Lage, Gestalt, Struktur/Material, Farbe, Licht, Architektur, Innenarchitektur, Technik bewirkt die zielgerichtete Nutzung, die Zufriedenheit in der Verwirklichung. Durch das Zusammenspiel und die Kombination von ARCHITEKTUR und INNENARCHITEKTUR entsteht ein Gesamtkonzept, in dem sich Bewohner & Nutzer aufhalten, leben, entspannen und sich wohl fühlen !!

Mir ist wichtig, den Auftraggeber, den Nutzer einer solchen ganzheitlichen Architektur früh in den Entwurfsprozeß einzubeziehen und Wünsche und Vorstellungen zu respektieren. Er soll sich im Entwurf wiederinden und erkennen.

Die Analyse und Grundlagenforschung als Basis des Entwurfs sind elementar und legen den Grundstein für eine gelungene, nutzerorientierte Architektur. Die Benutzer sollen hierbei dazu bewegt werden, ihre Bedürfnisse und Grundlagen zu erknden, um ihre ureigene Lebensweise im Bauvorhaben realisieren zu können. Mir ist wichtig, Materialien entsprechend ihrer Farbe, Form und Beschaffenheit einzusetzen, die Nutzen und Gestalt vereinen und eine natürliche Raumstimmung erzeugen.

Ferner sollte Bauen nachhaltig angelegt sein - ökonomisch, ökologisch und sozial. Gebäude müssen energetisch optimiert werden, um auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden zu können. Bauen muss Kommunikation stimulieren und dem Nutzer ein sicheres Umfeld bieten. AUFGABENFELDER: Mein Angebot erstreckt sich von der Analyse über die Entwurfsplanung zur Genehmigungsplanung, der Werk- & Detailplanung und der Bauleitung von sowohl Neubauten als auch Bestandsgebäuden. Ferner ergänzen energetische und ökologische Sanierung (siehe auch Umbau Starnberg), oft verbunden mit Um-, An- & Ausbauten, mein Aufgabefeld. Umbau und Ausbau können Ressourcen sparen. Sanierung, Optimierung, evtl. auch Reduzierung betrachte ich als hoch interessante Arbeitsfelder für innovative Bauherren. Darüber hinaus bin ich auch im Bereich der Projektentwicklung tätig. Ferner runden sowohl im Wohungsbau als auch in Bürogebäuden Einbaumöbel und Einzelobjekte mein Aufgabenfeld ab.