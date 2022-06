Friederike Kegel • Interior Design

Warum und wofür einen Innenarchitekten? Kleine Änderungen in Ihren Wohnräumen nehmen Sie vielleicht selbst vor, den Tapetenwechsel, den Kauf einiger Möbel... Doch wenn Sie größere Umbauten planen, bei dem beispielsweise Wände eingerissen oder öffentlicher Raum gestaltet werden soll, macht es Sinn, einen Innenarchitekten hinzuzuziehen. Innenarchitekten arbeiten in vielen Bereichen, dem Wohnen und Arbeiten, dem Einkaufen und dem Freizeitgebiet. Ich biete Ihnen Wohnberatungen und eine fundierte Unterstützung bei Umbauten an, entwerfe Räume und Möbel und begleite Sie auf Wunsch bei dem Einkauf von Einrichtungsgegenständen.