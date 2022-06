Der Wohnraum: Von Fabrikhalle bis zu modernem Loft - unsere 5 Showrooms sind jeder für sich individuell und außergewöhnlich – so wie jeder WOHNRAUM.Dabei vereinen Sie jedoch alle ein Ziel: Mit persönlichem Service präsentieren wir unsere handverlesenen Markenmöbel zum konkurrenzlosen Preis. Durch langjährige Beziehungen zu ausgesuchten Herstellern ist es uns möglich Ihnen Prototypen, Vorjahresmodelle, Messestücke und Rückläufer anzubieten. So bekommen Sie Einzelstücke in höchster Markenqualität direkt vom Hersteller – und das nicht mit langen Wartezeiten, sondern sofort.Lassen Sie sich von unseren Locations inspirieren und genießen Sie in wohnlicher Atmosphäre eine Beratung, bei der Zeit und Individualität im Vordergrund steht, um Ihren ganz persönlichen Wohnraum zu schaffen. Unsere Kundenbindung endet nicht beim Kauf, sondern beginnt dort.Besuchen Sie uns und finden Sie IHR persönliches Lieblingsstück...