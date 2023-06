Wir bieten die effektivste Infrarotheizung auf Nano-Tube-Basis am Markt an und sind für den Hersteller Ansprechpartner für B2B und B2C Kunden. Unsere Nano Infrarotheizungen haben einen Wirkungsgrad von 97% und einen Strahlungsfaktor von 75 %, der von keinem Mitbewerber erreicht wird. Der äußerst geringe Stromverbrauch lässt eine Energieersparnis von bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlicher Brennwerttechnik zu. Unsere Nano-Heat Infrarotheizungen gibt es als Heizplatte, und als IP 67 Platte, als Wandflächenheizung auf 24 Volt. Weiterhin haben wir als IP 67 Lösung eingeschweißte Heizungen für den Außenbereich entwickelt. Eisfreie Gehwege, Bushaltestellen sind kein Problem mehr. Auch die autarke Heizlösung in Verbindung mit Photovoltaik funktioniert!

Unsere Heizfolien für Camping Boot und Caravan auf 12 und 24 Volt lassen keine Wünsche offen und kalte Füße gehören der Vergangenheit an! Schaut auf der Seite einfach mal vorbei oder ruft für eine und bald auch als Gewebe zum Einputzen für Decken, Boden, Wände.

Mit der Nano-Heat Infrarotheizung benötigen Sie bei mittlerem Baustandard nur 300 Watt Leistung um einen Raum von bis zu 20 qm autark zu beheizen!

Unsere Heizungen sind dimmbar und wir haben als einziger Hersteller eine thermostatabhängige Steuerung für unsere Heizsystheme entwickelt. Somit lässt sich die Heizung über App / PC dimmen und Sie haben die volle Kostenkontrolle über das Logbuch. Auch eine Steuerung über Geofence Daten ist möglich!

Unser Gewebe funktioniert mit 230 Volt, 110 Volt (z.B. Kanada), 48 Volt, 12 Volt, Gleichstrom oder Wechselstrom!

Heizen auch Sie umweltbewußt, kostengünstig, effizient und wartungsfrei!

Siehe auch www.nano-heat.de

