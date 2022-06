Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz im fränkischen Zeil am Main.

Seit 1990 dreht sich bei uns alles um hochwertige Badezimmermöbel und Waschtische für alle Stil- und Geschmacksrichtungen. Die Unternehmensphilosophie "Individuelle Lösungen für einzigartige Bäder" ist oberstes Credo. Als anerkannte Spezialisten für Sonderanfertigungen und Möbel "made to measure" haben wir uns in der Branche längst einen Namen gemacht. Mit einer enormen Farb- und Dekorvielfalt, werkseitig höhen-/tiefen-/breitenvariablen Möbeln und unzähligen Waschtischvariationen kann nahezu jeder Sonderwunsch erfüllt werden. Eine eigene, programmübergreifende Spiegel- und Spiegelschrankcollection rundet das Sortiment nach oben ab. "Made in Germany" und eine 6-jährige Herstellergarantie sind selbstverständlich. Mit eigenen, weit über DIN- und RAL-Normen hinausgehenden internen Qualitätsstandards schaffen wir Möbelqualität auf europäischem Spitzenniveau.

Vertriebspartner der Ardino Badmöbel GmbH sind ausschliesslich Unternehmen des Sanitärfachhandels. So stellen wir die unverzichtbare Beratungsqualifikation und Planungskompetenz sicher!