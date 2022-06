Die Idee zu LEDAGIO entstand im Jahr 2008 aus einer Kooperation von Designern mit dem Flair für Technik und innovativen Enthusiasten aus der Technik. Dabei trafen kreative Gestaltungsideen auf ein erfolgreiches Technologieunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung und grossem Know-how. Das Resultat: LEDAGIO, eine hochwertige mobile Design-Leuchte und zugleich ein allwettertaugliches Gestaltungsobjekt für drinnen und draussen.

In der Schweiz in Handarbeit hergestellt, überzeugen die LEDAGIO Licht-Skulpturen durch ihr perfekte Verarbeitung und Zuverlässigkeit. Die eigenen attraktiven Produktlinien von Ledagio Licht AG werden ergänzt durch weitere formschöne Gestaltungsobjekte in Partnerschaft mit international bekannten Künstlern und führenden Herstellern. LEDAGIO erfreut mit ihren Formen und ihrem Stimmungslicht unzählige Kunden in vielen Ländern in deren Gärten, Wintergärten, Terrassen, Eingangsportalen, Wellness-Zonen sowohl in privaten Häusern und Villen, als auch in weltbekannten 5-Sterne Hotels, deren Besitzer mit Stolz ihre Begeisterung an eigenständig repräsentativen Objekten zeigen. .