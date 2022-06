Innenarchitektur I Kunden- und Servicecenter I Büro und Verwaltungsgebäude I Konferenzräume I Shopeinrichtungen I Präsentationsräume. Neu bauen können viele – mit vorhandener Bausubstanz Wunder vollbringen, dass ist die größte Herausforderung für uns. Bevor wir Gebäude und Räume verwandeln, planen wir mit unseren Kunden – bedarfsgerecht und unter Einhaltung der technischen, wirtschaftlichen und baulichen Richtlinien. Wir prüfen erst, was geht und was nicht geht, bevor wir gestalten und ausführen. Aus einem Guss, aus einer Hand und mit einem einzigen Ansprechpartner ist eine Grundregel in unserem Unternehmen !

Neben der klassischer Innenarchitektur (Innenausbau, Einrichtungsdesign) sind wir seit vielen Jahren spezialisiert auf Kundenservice-Center, Office-Planung, Sozialeinrichtungen und Privatbauten.