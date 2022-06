Lignalux steht für moderne Leuchten in exklusiver Echtholzausführung. Aktuelle Lichttechnik verbindet sich mit traditioneller Holzverarbeitung zu einem einzigartigen Produkt. Jede Leuchte ist ein Unikat und wird mit höchster Sorgfalt hergestellt um Ihnen ein qualitativ hochwertiges und außergewöhnliches Erzeugnis zu bieten. Klare minimalistische Formen und exklusive Designs in verschiedenen Ausführungen decken ein breites Spektrum an lichttechnischen Anforderungen und ästhetischen Wünschen ab.

Sehen und fühlen Sie Lignum et Lux - Holz und Licht