Das Architekturbüro versteht sich in erster Linie als Dienstleister in allen Entwurfs,- Konzeptions,- und Ausführungsprozessen. Als Partner des Bauherrn werden die einzelnen Fachdisziplinen koordiniert und diese in einem Team zusammengeführt. Die Arbeiten orientieren sich an der Angemessenheit der Bauaufgabe, den funktionalen, technischen, ökonomischen und ökologischen Anforderungen,die den Rahmen für ein schlüssiges Bauwerk im Gesamtkontext bilden. Die Teilnahme an Wettbewerben hilft unterschiedliche Bauaufgaben zu erarbeiten und unter Wettbewerbsbedingungen zu prüfen. Durch systematische Analysen und fundierte Lösungsansätze der einzelnen Bauaufgaben im Entwurf, in Verbindung mit intelligenter Konstruktion,wird ein rationeller Planungs- und Ausführungsablauf erzielt. Zielgerichtetes und fachübergreifendes Management, kontinuierliche Kostenerfassung und Kostenkontrolle während der Planungsphasen ermöglicht eine kostengünstige Erstellung der Projekte. Die Arbeiten an Modellen ermöglicht die beste Kontrolle der Entwürfe,der Einsatz von CAD präzisieren Entwurfs-, Werk-, Detailplanung und Massenermittlung.