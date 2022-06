Vom Minimum zum Maximum ...Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns mit Licht. Unsere stark voneinander abweichenden Leuchten bilden ein interessantes Spektrum,

vom Minimum zum Maximum.Unser Kundenkreis bildet sich aus dem professionellen Fachhandel sowie Einrichtungshäusern, die planerisch und gestalterisch hohen Anspruch an ihre Kunden weitergeben.Der Service hat einen besonderen Stellenwert in unserer Arbeit. Gleichermaßen stehen im Mittelpunkt Information und Beratung zu den Leuchten und Lichtobjekten.Ein umfangreiches Lager in unserem Betrieb in Neuss, garantiert schnelle Lieferzeiten, was in den meisten Fällen die Auslieferung von heute auf morgen ermöglicht.Ein Techniker unterstützt Sie in allen Fragen technischer Natur und sorgt ebenfalls für Reparaturen älterer Leuchten.Unser Showroom gibt einen Eindruck und vermittelt die Stimmung, die die unterschiedlichen Leuchten erzeugen.In den Ausstellungsräumen sind immer die neuesten Modelle eingebunden.