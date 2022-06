Unsere Stärke als Architekten liegt im schnellen Erfassen, Analysieren und Weiterführen bzw. Korrigieren von vorgefundenen Strukturen mit ihren Potentialen und Problemstellungen. Zu ihrer inhaltlichen Lösung und gestalterischen Verbesserung setzen wir unser kreatives planerisches Können, Erfahrung und integrative Kompetenz zusammen mit unserem Mitarbeiter-Team und Kollegen-Netzwerk verantwortlich ein.

Auf der Grundlage der uns tragenden christlichen Glaubensüberzeugung verstehen wir uns als mitschöpferischen Teil von Umwelt und Gesellschaft. Wir sehen uns in unserer Arbeit grundsätzlich einem respektvollen, ganzheitlichen und nachhaltigen Handeln gegenüber Mensch und Umwelt verpflichtet – wie auch Ihrem Projekterfolg und – Portemonnaie.

Bei aller gebotenen Nüchternheit und Bescheidenheit, was den Beitrag von Architektur für die Lösung der globalen Probleme der Welt betrifft, glauben wir doch an die Möglichkeit zur konkreten Verbesserung der Lebensumstände vor Ort und an die Menschen berührende und freisetzende Kraft von guter Gestaltung.

Nachhaltiges Handeln richten wir dabei nicht nur auf das Bauprodukt selber, sondern auch auf die Qualität der zu gestaltenden Beziehungen und Lebensumstände aller Projektbeteiligten wie der spärteren Nutzer.

Das neu entstehende oder sich verändernde Gebäude begreifen wir nicht in erster Linie als kommerzielles Produkt, sondern als einmalige, Ort, Sinn und Identität klärende Gestalt. Sie wird in einem kreativen und integrativen Prozess gefunden, im Team gestalterisch entworfen und funktional durchgearbeitet, bautechnisch materialisiert und handwerklich bis ins Detail entwickelt