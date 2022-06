Unser Verständnis der Gestaltung ist durch die Allgäuer Landschaft geprägt, von den natürlichen wie auch den kulturellen Vorgaben der Region.Wir versuchen, an alte Traditionen anzuknüpfen wie Erfindungsreichtum, Vernunft, Sparsamkeit und Mächlerei (mundartl. "Mächlar" = vielseitig begabter Bastler).Unsere Bauwerke treten in einen Dialog mit der Landschaft, bei dem die Natur am Ende gewinnt.