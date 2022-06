Mit Tradition in die Zukunft

Wer über die Zukunft reden will, muss die Vergangenheit kennen. Hinter jedem Erfolg stehen Menschen mit Engagement und Ideenreichtum, die gemeinsam etwas bewegen wollen. Und hinter jedem Erfolg steht eine Vision, die auf dem gemeinsamen Weg in die Zukunft leitet. Nach mehr als 60 Jahren blicken wir zurück auf unsere Anfänge und den Werdegang unseres Unternehmens - vom einzelnen Polsterer hin zu einem der bedeutendsten Polstermöbelhersteller in Europa. Zugleich geben wir Ihnen Einblick in ein Unternehmen mit solider Vergangenheit und vielversprechender Zukunft.