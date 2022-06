Feuer ist Leben

Die Geschichte des Menschen ist bis heute untrennbar verbunden mit der Beherrschung des Feuers. Die ständige Verfügungsgewalt über das Feuer bedeutet Licht, bedeutet Wärme, ist menschliches Leben. In mehr als 20.000 Generationen hat sich die lebensspendende Kraft des Feuers in das Bewusstsein der Menschen eingeprägt. Und erst seit wenigen Jahren hat der technische Fortschritt Feuer und Nutzen entkoppelt. Wer denkt heute schon bei einer Glühbirne, bei einem Radiator oder bei einem Ceranfeld an die verborgene Kraft, die dahintersteht: das Feuer.

Offenbar reichen aber wenige Generationen nicht aus, über Jahrtausende geprägtes Bewusstsein gänzlich zu verdrängen. Die Mystik des Osterfeuers, die Erinnerungen an romantische Lagerfeuer, in der Glut gebratene Kartoffeln, die heimelige Wärme und Geborgenheit am Kaminfeuer:

Wer kann und will sich auch heute der Magie des Feuers entziehen?

Richtig heizen Wer die Vorteile des Brennstoffes Holz nutzen will, ist mit jedem Kaminofen von DROOFF gut beraten. Unter der Zielsetzung „Richtig heizen“ entwickelt DROOFF Heizsysteme, die sich in besonderer Weise den absehbaren neuen Anforderungen an moderne und sparsame Heizsysteme stellen: effizienteste Energienutzung durch hohe Wirkungsgrade, praxisnahe Wärmespeichersysteme und komfortable Bedienung.

CO2 ist schädlich für unsere Umwelt Weltweit drängen verantwortliche Fachleute und auch Politiker auf eine signifikante Reduktion der CO2-Emissionen. Nur so haben wir eine Chance, den schon jetzt bemerkbaren Klimawandel noch zu beeinflussen. CO2-neutrales Heizen ist unverzichtbar Das Heizen mit Öl und Gas trägt entscheidend zum Klimawandel bei. Der Ersatz dieser fossilen Brennstoffe durch rasch nachwachsende CO2-neutrale Biomasse wie Holz ist unverzichtbar. Öl und Gas werden knapp und teuer Bereits heute benötigen aufstrebende Volkswirtschaften in Asien und Südamerika immer mehr Energie. Öl und Gas werden künftig nicht mehr in gewohntem Umfang zur Verfügung stehen und auf jeden Fall sehr viel teurer. Holz ist eine sinnvolle Alternative Öl und Gas durch CO2-neutrales Holz zu ersetzen, ist nicht nur klimapolitisch wichtig. Holz ist ein bei uns in ausreichenden Mengen vorhandener und zudem nachwachsender Brennstoff. Damit ist Holz ein sicherer Energielieferant und auf Dauer deutlich preiswerter als Öl oder Gas. Wer bereits heute einen Teil seines Öl- oder Gasverbrauches durch Holz ersetzt, gewinnt Sicherheit, nützt dem Klima und spart Geld.