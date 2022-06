Du möchtest etwas Ausgefallenes in deinem Badezimmer? Eine freistehende Badewanne verwandelt dein Bad in eine luxuriöse Wellness Oase. Ob modern mit integrierten Lichteffekten oder im antiken Stil – freistehende Badewannen sorgen für ein ganz besonderes Ambiente.

Wo finde ich Ideen und Inspiration zu freistehenden Badewannen?

Für viele ist die freistehende Badewanne der absolute Luxus-Traum. Die Vorstellung von einem entspannten Bad am Ende eines langen und anstrengenden Tages in einer eleganten freistehenden Badewanne lässt einen schnell den Alltagsstress vergessen. Wenn du also genug Platz in deinem Badezimmer hast, lohnt es sich auf jeden Fall über eines dieser ausgefallenen Möbelstücke nachzudenken. Ideen und Inspiration zu freistehenden Badewannen findest du direkt hier bei homify. Wir haben die die unterschiedlichsten Modelle im Kontext angesagter Badezimmer für dich. Stöbere einfach etwas auf unserer Webseite und entdecke tolle antike freistehende Badewannen mit goldenen Applikationen sowie stilvoll geschwungene Modelle im modernen Look. Lass dich einfach von der Vielfalt der Auswahl inspirieren. Wenn dir eine Wanne besonders gut gefällt, dann speichere dies einfach in deinem ganz persönlichen Ideenbuch ab. Zusammen mit weiteren Artikeln und Ideen für das Badezimmer kannst du dir so nach und nach deine eigene Wellness Oase bei dir zu Hause gestalten. Auch Designer finden großen Gefallen an freistehenden Badewannen. In Designstudios und Fachgeschäften für Badezimmer wirst du daher ebenfalls fündig werden. Dort kannst du dir auch gleich die verschiedenen Größen ansehen und bekommst ein gutes Gefühl dafür, welche Größe sich für dein Badezimmer eignen würde. Natürlich kannst du auch jederzeit einen Experten kontaktieren, der dir verschiedene Modelle zeigen kann und die unterschiedlichen Stile und Möglichkeiten präsentieren. Experten für Badezimmer und freistehende Wannen in deiner Nähe findest du ebenfalls auf unserer Webseite.

Welche Formen und Materialien gibt es für freistehende Badewannen?

In welcher Form und Farbe du dir deine freistehende Badewanne auch wünschst, sie wird definitiv der absolute Hingucker im Raum sein. Die Auswahl an verschiedenen Formen lässt eigentlich keine Wünsche offen. Ob rund, eckig oder im antiken Design, der Markt bietet für jeden Stil und Geschmack das Richtige. Verwandle dein Badezimmer mit einer freistehenden Badewanne in einen luxuriösen Ort, welcher Entspannung der Extraklasse bietet. Neben der richtigen Form spielt natürlich auch das passende Material eine Rolle. Eine klassische Wanne wird meist aus Sanitäracryl und Stahl-Email angefertigt. Freistehende Badewannen im Luxuslook bieten etwas mehr Möglichkeiten. Es wird zum Beispiel auch mit Beton gearbeitet oder mit Holz. Eine runde, freistehende Badewanne komplett aus Holz dient gerne als luxuriöser Badezuber. Je nachdem, für welches Material du dich entscheidest, ändert sich auch der Preis der Badewanne. Freistehende Wannen der Extraklasse werden gerne aus den exklusivsten Materialen angefertigt. Durch die Verwendung von gemahlenen Materialien und Kunstharz bekommst du einzigartige Formen und Looks. Eine freistehende Badewanne aus solchen Materialen wird gegossen und besteht daher aus einer einzelnen homogenen Schicht. Das Material fühlt sich für schönes Badegefühl warm an und ist hart wie Stein, jedoch auch unglaublich geschmeidig. Sollten doch einmal Unebenheiten oder Schäden entstehen, lassen sich diese ganz leicht ausbessern. Außerdem sind die Materialien leicht zu reinigen und resistent gegen die härtesten Desinfektionsmittel. So kannst du deinem Hygienestandard bedenkenlos nachgehen.

Welche freistehende Badewanne eignet sich für mein Zuhause?

Wenn es an die Frage geht, welche freistehende Badewanne sich ganz speziell für dein Zuhause eignet, dann ist die Größe ebenso entscheidend wie die Form und das Material. Eine freistehende Badewanne ist mehr als ein Ort, an dem man sich schnell wäscht und reinigt. Sie sorgt für luxuriöse Badeerlebnisse. Ob du dich nun für eine Version aus Gusseisen entscheidest und somit für einen Hauch Nostalgie in deinem Badezimmer sorgst oder vielleicht doch eher die minimalistische Variante bevorzugst, bleibt natürlich voll und ganz dir selbst überlassen. Es ist schlichtweg Geschmacksfrage für welches Modell du dich entscheidest. Wichtig ist, dass die Wanne von der Größe her gut in dein Badezimmer passt. Sie sollte groß genug sein, um sich darin entspannen zu können, jedoch nicht das Badezimmer mit ihrer Größe erschlagen. Selbstverständlich sollte auch der gewählte Look zum Rest des Bades und der allgemeinen Einrichtung bei dir Zuhause passen. Wenn du dich also für ein extravagantes Modell entscheidest, welches schon fast einer kunstvollen Skulptur ähnelt, dann sollte sich dieser Stil auch in der restlichen Einrichtung widerspiegeln. Für welches Modell du dich auch entscheidest, es wird immer ausgefallener als eine Standard-Wanne sein und für Ohs und Ahs deiner Besucher sorgen.

Wie plane ich ein Badezimmer mit freistehender Badewanne?

Am wichtigsten bei der Planung eines Badezimmers mit freistehender Badewanne ist die Positionierung der Wanne. Wer sich für eine freistehende Badewanne entscheidet, sollte sie auch ins richtige Licht rücken und im Zentrum des Raumes positionieren. Im Vordergrund stehen dabei Entspannung, Wellness, ein wohliges Gefühl und ein Hauch von Luxus – weniger der Reinigungsfaktor. Wenn es an die Planung geht, ist neben dem Design und dem Material auch die Größe wichtig. Es gibt freistehende Badewannen mittlerweile in bis zu zwei Metern Länge und in den ausgefallensten Formen. Die Größe der Wanne sollte proportional zur Größe des Raumes sein. Der Rest des Badezimmers sollte sich in allen Details an den Stil der freistehenden Badewanne anpassen. Außerdem ist es wichtig die Statik des Hauses zu bedenken. Bereits bei der Wahl der freistehenden Wanne solltest du dir Gedanken darüber machen, ob sich für dein Zuhause ein bestimmtes Material besser eignet als ein anderes, denn Wannen aus Beton oder Naturstein sind ganz schön schwer. Dein Badezimmerboden und die Struktur deines Hauses sollte dies aushalten können. Auch über die Badarmaturen solltest du ausreichend nachdenken. Diese spezielle Art der Wanne benötigt auch spezielle Armaturen. Du hast auch hier wieder die Qual der Wahl. Möchtest du eine Standardarmatur, welche in den Boden geschraubt wird oder vielleicht eine extravagantere Alternative? Die Armatur kann teilweise auch in die Wanne integriert werden und vollkommen von der Verkleidung verdeckt werden. Es gibt also viele Möglichkeiten die Luxus Wanne in einen Raum zu integrieren. Wenn du dich jedoch für ein Modell entschieden hast, sind die darauf folgenden Entscheidungen meist leichter. Orientiere dich einfach daran, wie deine persönliche Wellness Oase aussehen soll und setze diese Vorstellung so genau wie möglich um. Falls du Schwierigkeiten hast, die Planung deines Badezimmers mit freistehender Badewanne anzugehen, dann wende dich einfach an einen Experten dafür. Talentierte Experten findest du bei homify.