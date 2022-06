Du willst ein Haus bauen, renovieren, umbauen, oder dich einfach nur inspirieren lassen? Dann bist du hier richtig. In der Foto-Galerie, unseren Magazin-Artikeln und bei den entsprechenden Experten findet man aktuell knapp 90.000 Bilder von allen Größen, Baustilen und Preisklassen. Die hierzulande wohl bekanntesten Haustypen – das Massivhaus und Holzhaus sind ebenso vertreten wie Fertighäuser oder Urlaubshäuser in wärmeren Gefilden. Die Artikel im Magazin eigenen sich wunderbar, um zu stöbern und erklären wunderbar die verschiedenen Bauweisen mit ihren Vorzügen. Dies ist eine Themenbezogene Seite, auf der alle Inhalte zusammengefasst sind, um die Suche zu erleichtern. Wenn du Fragen hast, findest du ganz unten einen Button, um dich kostenlos beraten zu lassen!In der ersten Sektion Magazin findest du die Artikel, in der Sektion Experten passende Partner zum Hausbau (du kannst auch nach Experten in deiner Nähe suchen) und in der Sektion Fotos fast 100.000 Bilder von Häusern. Viel Spaß beim Stöbern!