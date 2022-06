Ein Haus bauen in München – Planung, Umsetzung und Kosten

Viele Menschen träumen von einem Eigenheim in München. Doch die Realisation des Traumhauses ist häufig mit einigen Herausforderungen verbunden. Ob ein Einfamilienhaus, die luxuriöse Stadtvilla oder ein nachhaltiges Holzhaus – es gibt zahlreiche Möglichkeiten für den Hausbau in München. Gleichzeitig muss man vorab viele Faktoren berücksichtigen – von der gewünschten Bauweise, der Größe und Lage des Grundstücks bis zur Finanzierung. Auch Vorschriften und Regelungen, die das Baurecht vorgibt, müssen beachtet werden.

Die Planung für den Hausbau in München

Bevor man sich einen geeigneten Architekten für die Umsetzung des Traumhauses sucht, sollte man sich erst einmal überlegen, welche Vorstellungen man von seinem Wunschhaus hat. Dazu zählen u.a. Bauweise, Grundriss, Größe des Wohnbereichs sowie die Ausstattung, Qualität und Art der Baustoffe. Eine detaillierte Auflistung ist nicht nur für den Architekten wichtig. Falls man eine Immobilienfinanzierung für ein Haus in München plant, stärkt eine genaue Beschreibung die Verhandlungsposition. Im Idealfall setzt man sich von Anfang an eine Grenze hinsichtlich der Gesamtausgaben.

Die Umsetzung: Bauträger, Generalunternehmen oder selbst ein Haus bauen?

Nachdem die Planungsphase abgeschlossen ist, kann man sich Gedanken machen, wer die Umsetzung übernehmen soll. Die günstigste Option ist ein Haus in München über einen Bauträger zu erwerben. Dieser kümmert sich um die gesamte Abwicklung – von der Grundstücksbeschaffung und Planung bis zum Bau. Der Nachteil: In der Regel hat man nur wenige Möglichkeiten seine individuellen Wünsche einzubringen. Soll die Realisierung über einen Generalunternehmer abgewickelt werden, schließt dieser mit dem Bauherren einen Vertrag ab. Die Planung erfolgt dann gemeinsam mit dem Architekten. Hierbei übernimmt der Generalunternehmer die Koordination sowie alle Risiken. Falls man selbst ein Haus in München bauen möchte, erfordert dies einige Erfahrung und Know-how. Dabei sind Arbeitsaufwand, Risiken und Koordination genau zu planen. Ein Vorteil liegt darin, dass man selbst alles in der Hand hat. Gleichzeitig bedeutet dies jedoch auch einen hohen Zeitaufwand und kostet häufig viele Nerven.

Die Bauweise: Fertig- oder Massivhaus?

Möchte man ein Haus in München bauen, gehört die Frage nach der Bauweise zu den wichtigsten Faktoren. Dabei sind Fertig- und Massivhäuser am beliebtesten.

Das Fertighaus

Fertighäuser in München sind mittlerweile eine attraktive Option für viele Bauherren. Denn immer mehr Häuser werden nach individuellen Vorstellungen gefertigt, sodass man Sparsamkeit, Funktionalität und Einzigartigkeit verbinden kann. Bei einem Fertighaus spart man sich das monatelange Austrocknen des Mauerwerks, da die Häuser aus vorgefertigten Bauelementen zusammengefügt werden. Selbst eine ökologische Ausrichtung ist möglich, sodass man sich sogar den Traum von einem Energieeffizienzhaus erfüllen kann.

Das Massivhaus

Ein Massivhaus wird durch traditionelle Baustoffe wie Stahl, Stein, Ziegel oder Beton erbaut. Aufgrund der festen Verankerung im Untergrund gelten Massivhäuser als besonders stabil und langlebig. Ein weiterer Vorteil: Mittels des Fundaments ist es möglich das Haus an individuelle Wünsche und Ideen anzupassen.

Kosten für einen Hausbau in München

Bevor man mit dem Hausbau beginnt, benötigt man erst einmal ein Grundstück in München. Der genaue Preis setzt sich dabei u.a. aus Bodenwert, Nebenkosten wie Notar und Grundstückserwerbssteuer zusammen. Die Baukosten richten sich nach den individuellen Wünschen, Häusertyp sowie Baustoffen und der Größe. In München kann man mit etwa 1.500 bis 1.800 Euro pro Quadratmeter für ein Einfamilienhaus ohne Architekt rechnen. Wünscht man sich ein ökologisch-nachhaltiges Haus in München kann der Preis auf etwa 1.700 bis 2.500 Euro pro Quadratmeter steigen.

Inspirationen und Experten bei homify finden

Bei homify findet man jeden Tag neue Inspirationen für sein eigenes Traumhaus sowie zahlreiche Einrichtungs- und Dekotipps. Auch professionelle Experten in München können über die Suche nach Einzugsgebiet oder Postleitzahl leicht gefunden werden. Ob Bauunternehmen, Architekten oder Interior Designer – homify unterstützt dabei, den Traum vom eigenen Haus in München zu realisieren.