Die Hausplanung ist ein großes Projekt, bei welchem man auf zahlreiche unterschiedliche Dinge achten muss. Es bleibt natürlich dir überlassen, ob du dein Haus selber planen möchtest oder dir den Rat von Experten und Fachkräften einholst.

Womit beginne ich am besten, wenn ich ein Haus planen möchte?

Wenn es daran geht, dein Haus zu entwerfen ist es zunächst einmal natürlich wichtig ein Grundstück dafür zu haben und die nötigen Baugenehmigungen. Dabei können dir professionelle Bauplaner oder Architekten helfen. Ehe du mit der Hausplanung beginnst ist es auch ratsam, dich über die verschiedenen Möglichkeiten dazu zu informieren. Gibt es zum Beispiel einen bestimmten Stil, in welchem du dein Haus planen möchtest? Auf was möchtest du auf keinen Fall verzichten? Soll ein Keller mit eingebaut werden und legst du vielleicht Wert auf einen großen Garten? All diese Fragen zu deinen persönlichen Vorlieben und Vorstellungen solltest du im Voraus geklärt haben.

Wo finde ich Ideen dazu, wie ich mein Haus selber planen und gestalten kann?

Hausbau Inspiration findest du ganz leicht online. Sieh dir zum Beispiel einfach unsere Bilder und Ideen dazu an, um herauszufinden, was du von deinem Traumhaus erwartest. Wenn du dich vorab darüber informierst, wie man am besten ein Haus planen und entwerfen kann, wird dir dies auch einiges an Kosten sparen, da du auf die Beratung von Designern und Inneneinrichtern vielleicht komplett verzichten kannst. Man wird jedoch immer etwas Hilfe von einem Experten benötigen, um sicher zu gehen, dass man nichts essentiell Wichtiges vergisst und alle Bauvorschriften beachtet werden.

Welche Fachkräfte benötige ich, wenn ich ein Haus planen möchte?

Es ist nicht unbedingt leicht ein Haus zu planen, daher empfehlen wir dir mit Fachkräften zusammenzuarbeiten. Ein professioneller Hausplaner kann dir bei allen Fragen zu deinem Traumhaus behilflich sein und mit dir zusammen einen Bauplan erstellen. Auch Architekten können dich von Anfang bis Ende bei deinem Projekt unterstützen. Architekten und Hausplaner können dir für gewöhnlich auch weitere Fachkräfte empfehlen, die du unter Umständen bei der Planung und anschließenden Ausführung benötigst. Angefangen von Malern, über Elektriker, bis hin zu Fensterbauern kannst du dich zu sämtlichen Bereichen beraten lassen. Viele Experten und deren Kontaktdaten findest du natürlich auch auf unserer Webseite. Einfach mal reinschauen und durchstöbern!