Manchmal ist es einfach Zeit für etwas Neues. Eine Renovierung eignet sich hervorragend dazu dein Haus nicht nur perfekt instand zu halten, sondern auch um ihm den ein oder anderen frischen Touch zu verleihen.

Auf was muss ich beim Haus renovieren achten?

Abnutzung ist schlichtweg unumgänglich und man kommt an den Punkt, an welchem man sein Haus renovieren muss. Das A und O eines jeden Zuhauses ist eine gute Haus Sanierung. Ist ein Haus gut saniert, spart man sich im Winter einiges an Heizkosten und im Sommer die Klimaanlage. Das Risiko zu Schimmel wird verringert und man kann unbesorgt und ohne Zugluft wohnen. Ein Luxus, den es nicht zu unterschätzen gilt. Ob Altbausanierung oder in modernen Häusern, hierbei sollten so wenig Kompromisse wie möglich eingegangen werden. Wenn du also ein neues Haus erworben hast, welchen du renovieren möchtest, solltest du unbedingt darauf achten.

Wo finde ich Renovierungsideen?

Ideen dazu, wie du dein Haus renovieren kannst, findest du schnell und ganz leicht online. Bei homify stehen dir zahlreiche Vorschläge zur Verfügung, was Renovierungsideen angeht. Angefangen von den wichtigen Dingen, wie die oben genannte Sanierung, ein dichtes Dach, gut verlegte Elektrizität etc., findest du bei uns auch Tipps und Tricks zur Instandhaltung deines Hauses und natürlich zur dekorativen Umgestaltung deiner Räume. Stöbere einfach durch die Webseite und lass dich zu neuen Ideen inspirieren. Auch bei Freunden und Bekannten kannst du dir Anregungen holen, wenn dir etwas in ihrem Zuhause besonders gut gefällt.

Welche Fachkräfte benötige ich, wenn ich mein Haus renovieren möchte?

Wenn du eine umfangreiche Renovierung deines Hauses planst, dann benötigst du sicherlich den Rat von Experten und die ein oder andere Fachkraft, die dir bei der Umsetzung deines Projektes behilflich sind. Ein Architekt oder Hausplaner kann dir meist auch bei Renovierungsfragen helfen und dir geeignete Fachkräfte empfehlen. Auch bei homify findest du eine Vielfalt an professionellen Experten zu den verschiedensten Bereichen. Ob du nun einen Elektriker, Maler, Dachdecker oder Innenarchitekten suchst, hier wirst du garantiert fündig. Wichtig ist dabei vor allem, dass du dich gut mit den Fachleuten verstehst, da Renovierungsarbeiten oft lange dauern und du viel Zeit mit ihnen verbringen musst. Sie sollten auch genau verstehen, was du dir vorstellst und verändert haben möchtest, sodass es nicht zu kostspieligen Missverständnissen kommt.