Ob es sich um eine Umgestaltung deines Zuhauses, einen Anbau oder auch einen Dachausbau handelt, ein Haus umzubauen ist meist ein sehr umfangreiches und aufwendiges Projekt. Um dich dabei zu unterstützen haben wir auf unserer Webseite neben den neuesten Trends auch die talentiertesten Fachkräfte für dich ausfindig gemacht. Mit homify steht dem Traum deines neuen Zuhauses also nichts mehr im Weg.

Wie beginne ich am besten mit der Modernisierung meines Hauses?

Zunächst solltest du dir folgende Frage stellen: Was will ich an meinem Haus umbauen? Wie genau soll dein neues Zuhause aussehen? Dies ist der erste Schritt der Planung. Sei dir sicher welche Zimmer du verschönern möchtest, welche Wände einreißen, ob du dir einen großen Anbau wünschst oder dein Haus aufstocken möchtest. Leg dir auch ein Budget fest, anhand dessen du dich ebenfalls orientieren kannst, wenn es um die Frage des Umfangs deines Projektes geht. Wenn du letztendlich weißt, was du von deinem neuen Traumhaus erwartest, kannst du dich an einen Experten wenden, der mit dir die ersten Schritte durchgeht, eventuelle Baupläne entwirft und alle noch offenen Fragen deinerseits beantworten kann.

Wo finde ich Ideen dazu, wie ich mein Haus umbauen kann?

Du bist dir in einigen Punkten noch unschlüssig? Das ist vollkommen normal. Bei der heutigen Vielfalt an Ideen und Möglichkeiten ist man schnell mal überwältigt. Sieh dich zum Beispiel bei Freunden und Bekannten um, ob dir etwas ganz Bestimmtes an deren Zuhause gefällt oder stöbere online nach Ideen. Bei homify findest du ganz leicht Inspiration dazu, wie du dein Haus umbauen kannst. Ob du nach einem bestimmten Stil suchst oder dich allgemein über die verschiedenen Optionen informieren möchtest, wir haben alle wichtigen Details inklusive toller Bilder für dich zusammengestellt. Außerdem kannst du im homify Ideenbuch alles speichern, was dir besonders gut gefällt. Somit hast du zum Schluss einen guten Überblick darüber, in welche Richtung die Modernisierung deines Hauses gehen soll.

Auf was muss ich achten, wenn ich mein Haus umbauen möchte?

„Do it yourself“ ist im Moment zwar sehr im Trend, du solltest dich jedoch nicht übernehmen und falls nötig die passenden Experten und Fachkräfte hinzuziehen. Dabei ist es wichtig, sich an die richtigen Leute zu wenden. Wenn du dein Haus aufstocken möchtest benötigst du andere Fachkräfte, als wenn du einen seitlichen Anbau planst. Informiere dich also im Voraus, an welche Experten du dich für dein Vorhaben richten solltest.