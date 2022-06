Du wünschst dir ein neues Zuhause, möchtest aber auf den Stress und Aufwand verzichten, der mit dem Bau eines Massivhauses einhergeht? Dann sind Hausmodule vielleicht genau das richtige für dich. Informiere dich ganz einfach auf unserer Webseite über dein Traum-Modulhaus.

Wo kann ich mir Hausmodule ansehen?

Hausmodule können aus mehreren Wohnmodulen bestehen oder auch als einzelnes Containerhaus gekauft werden. Welche verschiedenen Arten, Formen und Zusammensetzungen der Hausmodule gibt, kannst du dir im Internet ansehen oder auch auf Fachmessen. Wenn du in Betracht ziehst, ein Modulhaus zu erwerben ist es natürlich immer ratsam, die einzelnen Wohnmodule oder das Containerhaus vorher zu besichtigen, um herauszufinden, was dir davon zusagt. Auf Messen oder auch bei direkt bei den Herstellern kannst du dir sämtliche Optionen ansehen und dich zu den unterschiedlichen Hausmodulen beraten lassen. Möchtest du zum Beispiel ein Containerhaus oder bist du eher der Typ, der viele einzelne Wohnmodule kombiniert, um etwas ganz individuelles zu schaffen? Hausmodule bieten dir zahlreiche Möglichkeiten dein ganz persönliches Eigenheim zu kreieren.

Welche Vorteile hat ein Modulhaus?

Die Vorteile von einem Modulhaus sind zum einen, dass es wesentlich weniger Aufwand ist, als ein komplett neues Massivhaus zu planen und zu bauen. Du kannst die einzelnen Wohnmodule vorher besichtigen und wirst eine relativ genaue Vorstellung davon bekommen, wie dein neues Zuhause im Endeffekt aussehen wird. Dabei musst du noch nicht einmal vollständig auf Kreativität verzichten. Ein Massivhaus ist zwar meist noch etwas individueller in der Gestaltung, jedoch kannst du dich auch bei der Zusammensetzung verschiedener Wohnmodule austoben und dir dein perfektes Zuhause zusammenstellen. Hast du dich für deine Hausmodule entschieden, geht es wesentlich schneller diese auf deinem Grundstück zu errichten, als ein Massivhaus zu bauen. Auch die Kosten eines Modulhauses sind meist etwas geringer, als die eines Neubaus. Je nachdem für welche Module du dich entscheidest, kannst du hier und da vielleicht eine etwas günstigere Variante in Betracht ziehen und somit einiges an Kosten sparen. Vor allem wenn du nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung hast, ist dies ein deutlicher Vorteil.

Wie entscheide ich mich für die richtigen Hausmodule?

Du bist dir nicht ganz sicher, wo du bei der Suche nach dem perfekten Modulhaus überhaupt beginnen sollst? Keine Sorge, auf homify kannst du dich schnell und einfach über die verschiedenen Optionen informieren. Auch auf anderen Webseiten, in Magazinen und auf Fachmessen kannst du dich dazu inspirieren lassen. Wenn du eine ungefähre Vorstellung davon hast, was du dir von den Hausmodulen erwartest, kannst du einen Experten befragen und dich professionell dazu beraten lassen.