Bunte Einrichtung gegen den Herbstblues

Bücher und Wasser sind eine so passende wie gefährliche Kombination. Denn es gibt zwar kaum etwas schöneres, als nach einem langen Arbeitstag mit einem guten Buch in einem Schaumbad zu versinken, doch wenn das Buch es uns nachmacht und ebenfalls ins Wasser fällt, ist es normalerweise erst einmal vorbei mit der Entspannung. Damit uns so etwas nicht mehr passieren kann, haben unsere Experten die Edition Wannenbuch entwickelt. Sie sind nicht nur wasserfest, sondern auch noch so schnell gelesen, dass das Badewasser noch nicht kalt und die Haut noch nicht schrumpelig ist, wenn wir damit fertig sind. Zur Auswahl stehen eine Vielzahl an Genres: Vom Liebesroman über den Krimi bis hin zu Yogaübungen ist alles vertreten. Und die knallig-bunten Cover machen gleich Lust auf noch mehr Lesespaß im Badezimmer.