Inneneinrichtung und Wohnaccessoires: Spaziergang im Märchenwald

Es ist nur logisch, das diese schöne Lampe in unserem Artikel den Anfang macht, denn sie ist nicht nur vom Material her vom Wald inspiriert, sondern wird auch in einem Wald fotografisch präsentiert. Fast surreal sieht diese leuchtende Konstruktion aus, die an dem moosüberwachsenen Baum baumelt. Unsere französischen Experten von We Want Wood bieten eine Vielzahl von künstlerischen Produkten aus Holz. Dieser Lampenschirm aus Buchenholz etwa besticht durch seine besondere Lamellenform und trägt – in Anlehnung an den biblischen Turm – den Namen Babel .