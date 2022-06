Wanddurchbruch selber machen – hilfreiche Tipps

Wie bereits erwähnt, ist es überaus wichtig vorab zu klären, ob die vorgesehene Wand eingerissen werden kann oder nicht. Für Laien ist das meist gar nicht so leicht einzuschätzen. Daher sollte unbedingt vor Beginn der Arbeiten der Bauplan eingesehen werden. Wenn euch dieser in euren eigenen Unterlagen nicht vorliegt, können Pläne auch meist im zuständigen Bauaufsichtsamt angefordert werden. Sollte kein Plan vorhanden sein oder ihr seid euch nicht eindeutig sicher, muss ein Statiker oder Architekt hinzugezogen werden. Die Kosten eines Statiker-Gutachtens belaufen sich in etwa um die 450 Euro, was aber durchaus variieren und auch teurer werden kann. Das Geld ist aber in jedem Falle gut investiert.

Was beispielsweise Mieter betrifft, so dürfen diese nicht einfach Wände einreißen. Dazu bedarf es einer schriftlichen Genehmigung des Vermieters. Geht es beim Wanddurchbruch sogar um eine Außenwand, die eingerissen werden soll, so ist hier meistens zusätzlich noch eine Baugenehmigung notwendig, da dieser Vorgang das äußere Erscheinungsbild des Hauses verändert. Tipp: Plant den Wanddurchbruch sehr sorgfältig und holt euch bei Unsicherheiten fachmännischen Rat, denn das ist der einzige Schutz gegen eventuelle Folgeschäden.