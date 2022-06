Maritime Deko: Meer für dein Zuhause

Wenn ihr an euren letzten Urlaub am Meer zurückdenkt, werdet ihr eines sicherlich nicht vergessen haben: Die atemberaubende Dünenlandschaft mit ihrer einzigartigen Vegetation. Die schmalen, langen Halme des Dünengrases halten Sand und Dünen zusammen und verleihen der Umgebung einen einzigartigen Charakter. Doch nicht nur in der freien Natur, sondern auch im Haus eignet es sich hervorragend als maritime Deko. Dünengras und Schilf sind tolle Alternativen zu teuren Schnittblumen. Die unechte Variante findet ihren Platz in einer Glasvase, die mit Sand aufgefüllt wird. Egal, ob als Tischdeko, auf der Fensterbank oder in XXL-Format neben dem Sofa – Dünengras ist eine schöne maritime Dekoidee, die nicht nur günstig, sondern auch besonders ist.