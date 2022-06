Kickertische für zuhause: So sehen Sieger aus!

Fußball begeistert. Nicht nur vor dem Fernseher und im Stadion fiebern Fans in aller Welt mit ihrer Lieblingsmannschaft mit, immer mehr Fußballanhänger spielen die spannendsten Begegnungen auch gerne selbst nach. Und zwar nicht auf dem Platz, sondern am Kickertisch. Und damit meinen wir nicht die alten, sperrigen und oft verranzten Automaten in Kneipen und Jugendtreffs. Nein, Tischfußball wird immer beliebter und die logische Konsequenz daraus ist, dass wir uns den Kickertisch nach Hause holen. Dort soll er aber nicht nur für Unterhaltung sorgen, sondern bitteschön auch noch stylish aussehen. Wir haben uns bei unseren Experten umgesehen und einige richtig coole und elegante Kickertische gefunden, die jedes Zuhause bereichern – in Sachen Spielspaß ebenso wie optisch betrachtet.