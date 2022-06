Ein einzigartiges und charmantes Haus

Wir nähern uns dem Haupteingang, der in dem gleichen Rotbraun gestaltet wurde wie das Dach des Hauses und sich so von der weißen Fassade abhebt. Tür und Fensterrahmen wurden weiß lackiert und heißen Besucher freundlich willkommen. Die Haustür spielt in der Feng Shui Lehre eine entscheidende Rolle, denn durch sie kommt die Lebensenergie in das Haus. Sie muss in den Proportionen und dem Aussehen zum Rest des Gebäudes passen und soll Sicherheit vermitteln. So sind zum Beispiel Glastüren als Eingang laut Feng Shui nicht geeignet, weil sie unserem Unterbewusstsein Unsicherheit suggerieren. Die Tür hier hingegen erfüllt alle Anforderungen und beeinflusst den Energiefluss positiv. Insgesamt gibt der Eingangsbereich einen Vorgeschmack auf das, was uns im Inneren des Hauses erwartet.