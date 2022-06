Wie kann ich einen kleinen Garten hübsch gestalten?

Da in einem kleinen Garten nicht so viele verschiedene Gewächse Platz finden, ist es ideal, wenn eine Pflanze gleich mehrere Zieraspekte bietet. Das können eine schöne Blüte im Frühjahr, dekorative Früchte oder buntes Herbstlaub sein. Winterharte Pflanzen wie zum Beispiel Efeu sind pflegeleicht und gestalten den kleinen Garten trotz der grauen Tage einladend. Der Experte auf diesem Bild hat sich für eine klare Linie im Holzton und den Skandinavischen Baustil entschieden. Mit der richtigen Bauweise kann Holz so gut wie jeder Witterung standhalten. Zahlreiche Pflanzen am Rand des Weges sorgen in diesem kleinen Garten für ein märchenhaftes Aussehen. Ob im Frühling, Sommer Herbst oder Winter, die Gestaltung eines kleinen Gartens kann aus jeder Jahreszeit die schönste Seite herausholen.

Ein kleiner Garten ist pflegeleicht und überschaubar und bietet dennoch den perfekten Rückzugsort nach einem langen Arbeitstag.