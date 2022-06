Top 5 der Woche: Großartige Ideen für drinnen und draußen

So ganz wollt ihr euch von den Sonnenstrahlen noch nicht verabschieden und auch den Herbst draußen genießen, weshalb die grandiosen Terrassen auf dem zweiten Platz gelandet sind. Das können wir nur unterschreiben, denn die Sonne hat noch immer recht viel Kraft, sodass man problemlos weiterhin an der frischen Luft sitzen kann. In eine Decke eingekuschelt, sorgen die bunten Blätter und das herabfallende Laub dabei für eine ganz besondere Stimmung. Welche Terrasse euer Favorit ist, das könnt ihr in dem Artikel noch einmal nachsehen.